42-летний Торнтон намерен предпринять еще одну попытку побороться за Кубок Стэнли

Форвард Джо Торнтон надеется продолжить карьеру. Он хочет подписать контракт на год с командой, которая будет претендовать на Кубок Стэнли в предстоящем сезоне, утверждает Toronto Sun.

Минувший сезон нападающий провел в «Торонто», заключив 16 октября 2020 года однолетний контракт. В 44 матчах регулярного чемпионата он набрал 20 (5+15) очков, пропустив 10 игр с 22 января по 13 февраля из-за трещины в ребре.

42-летний ветеран также забросил одну шайбу в семи поединках первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли, в которых «Торонто» уступил «Монреалю».

Торнтон занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. На его счету 1529 (425+1104) очков. Он также набрал 134 (32+102) балла за результативность в 186 поединках плей-офф и занимает второе место в истории по количеству проведенных встреч в регулярных чемпионатах среди хоккеистов, которые никогда не выигрывали Кубок Стэнли.