Исхаков оформил дубль и стал первой звездой матча за фарм-клуб «Айлендерс»

«Бриджпорт» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Шарлотт» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Айлендерс» форвард Руслан Исхаков оформил дубль, забив в том числе победный гол, и стал первой звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 32 матча в АХЛ, в которых набрал 28 (12+16) очков.