Имена четырех вратарей из одной команды впервые в истории НХЛ нанесли на Кубок Стэнли

«Вегас» стал первым клубом в истории НХЛ, в котором сразу четыре вратаря удостоились гравировки на Кубке Стэнли.

На трофей были нанесены имена голкиперов «рыцарей» Лорана Броссуа, Джонатана Куика, Логана Томпсона и Эдина Хилла.

Гравировка на Кубке Стэнли. Фото ХК «Вегас»

«Голден Найтс» стали обладателями трофея в сезоне-2022/23, победив «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.

Всего «Вегас» нанес на трофей имена 27 хоккеистов — это второй результат в истории. Рекорд принадлежит «Питтсбургу», который в 1992 году нанес на Кубок имена 31 игрока.