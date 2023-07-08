Костин об игре с Макдэвидом: «С ним тяжело в тройке»

Форврад «Детройта» Клим Костин поделился впечатлениями от игры с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом.

«Что я почувствовал, когда впервые попал в одну тройку с Макдэвидом? Какие эмоции?! Ты думаешь: блин, как бы не обосраться! Когда с ним в тройке играешь, тебе просто нужно... ты вот только шайбу получаешь — он уже в двух метрах от тебя, типа: «Дай-дай-дай пас». И поэтому тебе просто нужно аккуратно отдать пас в метре от него, точно в клюшку. Ты можешь отдать ему пас в своей зоне, он всех проедет, забьет — а у тебя пасик.

Он человек очень открытый, добрый. Я к нему много раз обращался. После тренировки он в углу показывал, как он людей раздевает. Много я с ним провел на льду? Матчей, может, пять-шесть я с ним в одной тройке сыграл. С ним тяжело играть в тройке. Если у тебя есть свои лидерские качества и ты сам хочешь проехать, обыграть соперников, момент создать, у тебя не получится. Как только шайба к тебе приходит, он уже рядом, и пас нужно отдать. Ты просто отдаешь ему шайбу, катишь на дальнюю, за воротами прячешься, клюшечку подставил — и все», — сказал Костин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

Костин выступал за «Эдмонтон» с октября 2022 года. В минувшем сезоне 24-летний россиянин провел 57 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко. Также на его счету 5 (3+2) очков в 12 играх плей-офф.