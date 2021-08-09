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Илья Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год

22:01
Илья Самсонов. Фото ХК «Вашингтон».
Илья Самсонов. Фото ХК «Вашингтон».
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Российский голкипер Илья Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Зарплата россиянина составит 2 миллиона долларов. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.

В 19 матчах минувшего сезона (18 в старте) Самсонов одержал 13 побед при коэффициенте надежности 2,69 и проценте отраженных бросков 90,2. Россиянин оформил два шат-аута.

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Иван Шитик все материалы автора

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