Илья Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год

Российский голкипер Илья Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба.

NEWS | The Washington Capitals have re-signed goaltender Ilya Samsonov to a one-year, $ 2 million contract. — Washington Capitals (@Capitals) August 9, 2021

Зарплата россиянина составит 2 миллиона долларов. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.

В 19 матчах минувшего сезона (18 в старте) Самсонов одержал 13 побед при коэффициенте надежности 2,69 и проценте отраженных бросков 90,2. Россиянин оформил два шат-аута.