Илья Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год
22:01
Российский голкипер Илья Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба.
Зарплата россиянина составит 2 миллиона долларов. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.
В 19 матчах минувшего сезона (18 в старте) Самсонов одержал 13 побед при коэффициенте надежности 2,69 и проценте отраженных бросков 90,2. Россиянин оформил два шат-аута.
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