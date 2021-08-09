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Шестеркин заключил контракт с «Рейнджерс» на четыре года

22:07
Игорь Шестеркин. Фото ХК «Рейнджерс».
Игорь Шестеркин. Фото ХК «Рейнджерс».
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Российский голкипер Игорь Шестеркин официально продлил контракт с «Рейнджерс». Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает сайт команды.

За это время россиянин заработает 22,666 миллиона долларов. Кэпхит по новому контракту — 5,65 млн.

Клуб из Нью-Йорка выбрал голкипера на драфте-2014 под общим 118-м номеров в четвертом раунде.

В прошлом регулярном сезоне 25-летний россиянин провел 35 матчей с процентом отраженных бросков 91,6. Он пропустил 83 шайбы.

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Иван Шитик все материалы автора

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