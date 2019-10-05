Илья Самсонов — о победном дебюте в НХЛ: «Чувствую себя великолепно»
09:03
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов поделился мнением о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:1). Эта встреча стала дебютной для 22-летнего россиянина в североамериканской лиге.
— Чувствую себя великолепно, — приводит русскоязычный сайт лиги слова Самсонова. — Первая победа в НХЛ. Я немного переживал, но мне все помогали. Получилась очень хорошая игра.
HAVE YOURSELF A NIGHT, SAMMY! #ALLCAPS pic.twitter.com/iX8gywkv7o— Washington Capitals (@Capitals) October 5, 2019
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https://www.nhl.com/ru/news/samsonov-and-gusev-among-top-russian-performers-october-4/c-309770992