Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов поделился мнением о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:1). Эта встреча стала дебютной для 22-летнего россиянина в североамериканской лиге.

— Чувствую себя великолепно, — приводит русскоязычный сайт лиги слова Самсонова. — Первая победа в НХЛ. Я немного переживал, но мне все помогали. Получилась очень хорошая игра.

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