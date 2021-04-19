Илья Любушкин продлил контракт с «Аризоной» на год

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин подписал контракт на сезон-2021/22, информирует клубная пресс-служба. В воскресенье генеральный менеджер Билл Армстронг заявил, что 27-летний россиянин получит по этому договору 1,35 миллиона долларов. Летом Любушкин мог стать неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне Любушкин набрал 2 (1+1) очка в 31 матче за «Аризону», на его счету 77 хитов (лучший показатель в команде) и 51 заблокированный бросок.

Всего Любушкин за три сезона в «Аризоне» провел 123 матча и набрал 10 (1+9) очков.