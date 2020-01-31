Илья Ковальчук: «В «Монреале» мне проявить себя проще, чем в «Лос-Анджелесе»

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:1). Он отметился одним голом, сравняв счет в начале второго периода. Тренерский штаб перевел россиянина в звено к Нику Сузуки и Джоэлю Армии.

— Мы тренировали вместе последние пару дней. Это талантливые молодые игроки и мне нравится играть вместе с ними, — приводит слова Ковальчука Montreal Gazette. — У Сузуки очень хорошие задатки плеймекера.

Тренерский штаб дал мне шанс проявить себя в привычной роли. И здесь мне это сделать проще, чем в «Лос-Анджелесе».

Теперь на счету Ковалчьука 9 (5+4) очков в 10 играх за «Канадиенс».