Илья Ковальчук: «Овечкин догонит и обгонит Гретцки. Он в отличной форме, ему всего 34 года»

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук в интервью «СЭ» поделился мнением о 700-й шайбе в НХЛ форварда Александра Овечкина.

— Теперь вы с Овечкиным в одной команде. Как думаете, догонит он Гретцки?

— Догонит и обгонит. Он в отличной форме, ему всего 34 года. «Вашингтон» — очень хорошая команда, с прекрасными партнерами. Поэтому все в его руках. Если будет себя держать в форме... А он будет. Тогда без проблем это сделает.

— А вы были одним из тех, кто в опросе игроков НХЛ ответил, что из других хоккеистов хотел бы выпить пива именно с Овечкиным?

— Я не отвечал. Но зачем мне отвечать? Мы и так довольно часто с ним это делаем (смеется). (Алена Гребенькова)

Полное интервью с Ильей Ковальчуком можно прочитать здесь