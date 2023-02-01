Даути — первый защитник с 600 очками в истории «Лос-Анджелеса»

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:5 ОТ).

Таким образом, 33-летний канадец стал первым защитником с 600 очками в истории «Кингз» — на его счету 600 (135+465) очков в 1066 матчах.

В списке лучших бомбардиров в истории клуба Даути занимает 9-е место. Выше идут Марсель Дионн (1307 очков в 921 матчах), Люк Робитайл (1154 очка в 1077 играх), Анже Копитар (1110 очков в 1263 матчах, продолжает карьеру), Дэйв Тэйлор (1069 очков в 1111 играх), Уэйн Гретцки (918 очков в 539 матчах), Берни Николлс (758 очков в 602 матчах), Дастин Браун (712 очков в 1296 матчах), Бутч Горинг (659 очков в 736 матчах).