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Сегодня, 10:38

В ИИХФ назвали главный фактор успеха Овечкина: «Он продолжает творить историю!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета ИИХФ Франц Райндль в комментарии для «СЭ» отреагировал на анализ американского телеканала NBC Sports, согласно которому, при нынешнем голевом темпе хоккеисту Александру Овечкину потребуется еще 135 матчей для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Не могу представить, чтобы один хоккеист смог провести даже больше 1000 игр. Это невероятно. Я тоже был профессиональным игроком, но это просто выдающийся результат. У меня это не укладывается в голове. И он продолжает творить историю. Это восхитительно! Кажется, что сейчас Овечкин в прекрасной форме. Не думаю, что Александр гонится за рекордами. Он гонится за новыми играми. В этом успешность Овечкина», — сказал Райндль «СЭ».

На данный момент у Овечкина 812 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он идет на втором месте, уступая Гретцки, который забросил 894 шайбы.

В текущем сезоне российский форвард провел 52 матча за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 33 17 74
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
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10.02
1.02 03:00
Каролина – Лос-Анджелес
 5 : 4 ОТ
1.02 03:00
Коламбус – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
1.02 03:00
Монреаль – Оттава
 4 : 5
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 32 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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