Кузнецов стал третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал третьей звездой дня в НХЛ.

В матче против «Коламбуса» (4:3 ОТ) Кузнецов забил победный гол в овертайме и отдал одну результативную передачу.

Первая звезда — форвард «Каролины» Себастьян Ахо. На его счету победный гол в овертайме матча с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ). Финский хоккеист продлил серию игр с голами до 5 матчей.

Вторая звезда — форвард «Оттавы» Тим Штюцле с 4 (2+2) очками в матче с «Монреалем» (5:4).