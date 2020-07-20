Игорь Шестеркин: «Слава богу, что Сорокин выбрал НХЛ»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что не знает, кто будет первым номером команды в плей-офф. Перед паузой он проводил большинство матчей.

— Все зависит от меня. Я продолжаю работать, — приводит слова Шестеркина российская версия официального сайта НХЛ. — Стараюсь выкладываться на 100 процентов изо дня в день. Это будет решать тренер, и любое его решение вызовет у меня положительные эмоции. Потому что я нахожусь здесь, с командой. И буду поддерживать ребят, несмотря ни на что.

Очень сильно впечатляет отношение Лундквиста к работе. Как он трудится, выкладывается. Естественно, ты стремишься к такой же высоте. Кстати, за Александром Георгиевым тоже смотрю. Сумасшедшая работоспособность! Но я стараюсь соответствовать этому уровню. Учусь здесь каждый день. Что-то пытаюсь для себя подметить. Но не буду говорить, что. А то все начнут замечать.

Приезд Сорокина? Мы с ним очень часто разговаривали по телефону. Я знаю, что у Ильи было много разных мыслей по поводу того, приедет ли он в НХЛ или нет. Слава богу, что он выбрал этот путь. Я этому очень рад. Всегда его поддерживаю. Что ж, теперь буду встречать с ковровой дорожкой. Но победу в каждом матче может одержать только одна команда.