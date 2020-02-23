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Игорь Шестеркин: «Мне нравится, когда по моим воротам много бросают»

11:59
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:2).

Россиянин признан первой звездой встречи, сделав 44 сэйва и одержав седьмую победу подряд. Он стал вторым голкипером-новичком, которому удалось победить в семи матчах подряд.

— Чувствую себя прекрасно, — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ. — Мне нравится, когда по моим воротам много бросают. Но вообще число бросков неважно. Надо быть готовым всегда и помогать команде побеждать.

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