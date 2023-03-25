Ибрагимов забросил третью шайбу за фарм-клуб «Нью-Джерси»

«Ютика» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Сиракьюз» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Нью-Джерси» форвард Тимур Ибрагимов забросил одну шайбу.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 10 матчей в АХЛ, в которых набрал 4 (3+1) очка.