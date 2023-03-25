Аскаров признан первой звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лаваль» со счетом 3:2.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 44 броска из 46 и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 20-летний Аскаров провел 42 матча в АХЛ, в которых 3 раза сыграл на ноль и пропустил 108 шайб при 91,3 процента отраженных бросков.