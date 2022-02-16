Хедман первым из защитников набрал 50 очков за сезон в НХЛ

Защитник «Тампы» Виктор Хедман отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». 31-летний швед забросил шайбу и отдал голевую передачу. Таким образом, Хедман набрал 50 (11+39) очков, став первым защитником, кому удалось это сделать в сезоне-2021/22. The Big Swede grabs the lead. pic.twitter.com/HUuRsoYyGM — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 16, 2022