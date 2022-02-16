Кросби повторил достижение Овечкина по голам против одной команды

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

34-летний канадец отметился 50-м голом в матчах против «Флайерз» за карьеру. Он стал вторым действующим игроком лиги, который имеет 50 шайб в играх против одной команды.

Ранее таковым единственным был российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который забросил 50 шайб «Виннипегу».

Напомним, что Кросби достиг отметки в 500 голов за карьеру в НХЛ.