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Хаверчак прошел курс химиотерапии. Он борется с раком желудка

09:45
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Член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчак завершил последний курс химиотерапии, сообщает Sportsnet.

В сентябре 2019 года Хаверчак временно покинул пост главного тренера клуба юниорской лиги Онтарио «Барри Кольтс» в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем и лишь спустя месяц объявил, что речь идет об онкологическом заболевании. В январе Хаверчак успешно перенес гастрэктомию.

Канадец провел в НХЛ 16 сезонов и набрал 1409 (518+891) очков в 1188 играх. Он был введен в Зал хоккейной славы в 2001 году.

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