Хара помог Раску не пропустить нелепый гол. Видео

В седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли "Бостон" принимает "Сент-Луис". После второго периода гости ведут со счетом 2:0. Также мог отличиться Брэйден Шенн, но шайба после его броска попала в перекладину, а затем в плечо вратарю "мишек" Туукке Раску. Она полетела в направлении ворот, но голкипера подстраховал защитник Здено Хара.
🤯 HOW DID THIS NOT GO IN? 🤯#StanleyCup pic.twitter.com/5NJVjS78Zt— Sportsnet (@Sportsnet) 13 июня 2019 г.
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