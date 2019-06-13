Хара помог Раску не пропустить нелепый гол. Видео

В седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли "Бостон"​ принимает "Сент-Луис". После второго периода гости ведут со счетом 2:0. Также мог отличиться Брэйден Шенн, но шайба после его броска попала в перекладину, а затем в плечо вратарю "мишек" Туукке Раску. Она полетела в направлении ворот, но голкипера подстраховал защитник Здено Хара.

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