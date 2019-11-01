Гусев пропустит матч с «Филадельфией». Россиянин снова не попал в состав
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» сыграет с «Нью-Джерси». Нападающий «Дэвилз» Никита Гусев не попал в состав команды на эту встречу, сообщает в Twitter журналистка Аманда Стейн.
Россиянин проведет в запасе второй матч подряд. До этого тренерский штаб объяснял решение оставить Гусева в пресс-боксе тем, что «новому игроку команды стоит посмотреть на игру «Дьяволов» со стороны».
These are your #NJDevils lines and pairings this morning heading into the game against the Flyers.— Amanda Stein (@amandacstein) November 1, 2019
Still waiting on goalie confirmation. pic.twitter.com/z3bEHDGMZp
27-летний Никита Гусев в текущем сезоне провел 9 матчей за «Дэвилз» и набрал 4 (3+1) очка.
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