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Гусев пропустит матч с «Филадельфией». Россиянин снова не попал в состав

17:52
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» сыграет с «Нью-Джерси». Нападающий «Дэвилз» Никита Гусев не попал в состав команды на эту встречу, сообщает в Twitter журналистка Аманда Стейн.

Россиянин проведет в запасе второй матч подряд. До этого тренерский штаб объяснял решение оставить Гусева в пресс-боксе тем, что «новому игроку команды стоит посмотреть на игру «Дьяволов» со стороны».

27-летний Никита Гусев в текущем сезоне провел 9 матчей за «Дэвилз» и набрал 4 (3+1) очка.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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