«Нью-Джерси» обыграл «Баффало», забросив 7 шайб

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 7:2.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Тайлер Тоффоли, еще по голу забили Александр Хольц, Нико Хишер, Ондржей Палат, Доусон Мерсер и Люк Хьюз. У «Сэйбрз» отличились Джефф Скиннер и Кайл Окпосо.

После этого матча «Нью-Джерси» с 19 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 20 очками — на 12-й строчке.