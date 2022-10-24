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Гурьянов пропустит матч «Далласа» с «Оттавой» по решению тренерского штаба

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», пишет журналист Мэттью ДеФрэнкс.

Форвард останется в запасе и пропустит матч по решению главного тренера «Звезд» Питера Дебура.

Российский хоккеист провел утреннюю раскатку в качестве 13-го нападающего.

На старте нынешнего сезона Гурьянов провел пять матчей и не набрал ни одного очка при показателе полезности «минус 1».

Денис Гурьянов
ХК Даллас Старз
ХК Оттава Сенаторз
Питер Дебур
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