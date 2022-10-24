Гурьянов пропустит матч «Далласа» с «Оттавой» по решению тренерского штаба

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», пишет журналист Мэттью ДеФрэнкс.

Форвард останется в запасе и пропустит матч по решению главного тренера «Звезд» Питера Дебура.

Российский хоккеист провел утреннюю раскатку в качестве 13-го нападающего.

На старте нынешнего сезона Гурьянов провел пять матчей и не набрал ни одного очка при показателе полезности «минус 1».