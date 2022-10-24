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Сегодня, 20:39

Защитник «Баффало» Далин стал первой звездой недели в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Баффало» Расмус Далин стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. Швед в трех играх набрал 5 (3+2) очков.

Второй звездой стал форвард «Оттавы» Брэди Ткачак. На счету вингера 7 (3+4) очков в трех встречах.

Третьей звездой выбран голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд. Он выиграл все три матча, пропуская в среднем 1,33 шайбы за игру и отражая 93,2 процента бросков.

ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Оттава Сенаторз
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Артемий Панарин

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 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

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