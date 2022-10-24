Защитник «Баффало» Далин стал первой звездой недели в НХЛ

Защитник «Баффало» Расмус Далин стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. Швед в трех играх набрал 5 (3+2) очков.

Второй звездой стал форвард «Оттавы» Брэди Ткачак. На счету вингера 7 (3+4) очков в трех встречах.

Третьей звездой выбран голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд. Он выиграл все три матча, пропуская в среднем 1,33 шайбы за игру и отражая 93,2 процента бросков.