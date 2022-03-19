Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку»

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки поделился мнением о выступлении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я не думаю, что вопрос в том, случится ли это. Вопрос в том, когда это случится. И это отлично для игры. Знаете что? Он — замечательный молодой человек. Мы хорошие друзья. Если он побьет рекорд, надеюсь, что я буду там, чтобы пожать ему руку», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

На данный момент на счету Овечкина 768 заброшенных шайб в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. На втором месте с 801 шайбой Горди Хоу, лидирует Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.