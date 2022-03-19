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Сегодня, 03:32

Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку»

Сергей Разин
корреспондент
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Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки поделился мнением о выступлении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я не думаю, что вопрос в том, случится ли это. Вопрос в том, когда это случится. И это отлично для игры. Знаете что? Он — замечательный молодой человек. Мы хорошие друзья. Если он побьет рекорд, надеюсь, что я буду там, чтобы пожать ему руку», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

На данный момент на счету Овечкина 768 заброшенных шайб в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. На втором месте с 801 шайбой Горди Хоу, лидирует Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 60 41 19 87
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 62 34 28 78
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 58 25 33 59
7 Филадельфия 60 19 41 49
8 Нью-Джерси 61 22 39 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 61 41 20 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 61 20 41 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 59 33 26 69
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 63 33 30 70
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 60 26 34 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
Результаты / календарь
9.03
10.03
11.03
12.03
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23.03
24.03
19.03 02:00
Каролина – Вашингтон
 - : -
19.03 02:00
Оттава – Филадельфия
 - : -
19.03 03:00
Виннипег – Бостон
 - : -
19.03 04:00
Калгари – Баффало
 - : -
19.03 05:00
Анахайм – Флорида
 - : -
19.03 05:30
Сан-Хосе – Колорадо
 - : -
19.03 21:00
Айлендерс – Даллас
 - : -
19.03 21:00
Миннесота – Чикаго
 - : -
19.03 22:00
Эдмонтон – Нью-Джерси
 - : -
19.03 23:00
Вегас – Лос-Анджелес
 - : -
19.03 23:59
Аризона – Питтсбург
 - : -
19.03 23:59
Коламбус – Сент-Луис
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 87
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 84
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 61 84
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 61 40
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 47 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 40 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 29 2.09
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