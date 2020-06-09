«Готовлюсь начать следующий сезон в «Чикаго». Алтыбармакян нацелен на НХЛ

Российский новичок «Чикаго» Андрей Алтыбармакян отметил, что по-прежнему готовится начать сезон в клубе НХЛ. Россиянин не сможет принять участие в матчах этого сезона, когда он возобновится.

— Даже если бы мои планы поменялись, я бы их согласовал с моим нынешним клубом «Чикаго», — цитируют «Известия» Алтыбармакяна. — Но я по-прежнему готовлюсь к тому, чтобы начать следующий сезон в их системе. Конечно, когда подписывал контракт, не думал, что будет такой долгий перерыв. Посмотрим, как все сложится. Мне пока не давали никаких указаний. Если бы сказали где-то еще поиграть, наверное, были бы какие-то движения. А так ничего не менялось — я готовлюсь к сезону в Северной Америке и уверен, к его началу подойду на пике формы. Хотелось бы только, чтобы пауза была поменьше. Очень уж соскучился по хоккею.