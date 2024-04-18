Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров до 6 очков. У канадца осталась одна игра в регулярке

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (6:4).

30-летний россиянин увеличил свое лидерство в списке лучших бомбардиров этого сезона. На его счету сейчас 144 (44+100) очка.

Вторым идет канадский форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 138 (51+87) очков.

В пятницу, 19 апреля, «Эвеланш» в заключительном матче регулярки сыграют против «Эдмонтона».