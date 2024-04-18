«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Мэйпл Лифс» потерпели четвертое поражение подряд.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Торонто» финишировал на 5-й строчке в Восточной конференции — 102 очка, а «Тампа» — на 6-й (98 очков).

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