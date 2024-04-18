Руслан Исхаков сделал голевую передачу в дебютном матче в НХЛ

Российский нападающий «Айлендерс» Руслан Исхаков провел сегодня свой первый матч в НХЛ.

23-летний россиянин сыграл 14 минут 11 секунд против «Питтсбурга» (5:4) и отметился голевой передачей. Это его первое набранное очко в НХЛ.

Воспитанник московского «Динамо» был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ в 2018 году во втором раунде под общим 43-м номером.