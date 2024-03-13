Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон оторвался от Кучерова на 6 очков

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард оторвался в гонке бомбардиров этого сезона от нападающего «Тампы» Никиты Кучерова. У Маккиннона теперь 113 (41+72) очков в 66 играх, у россиянина — 107 (38+69) в 64 матчах. Отставание Кучерова составляет 6 очков.

В тройку входит форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 103 (24+79) очка в 61 матчей.