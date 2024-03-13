«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Филадельфия» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флайерз» набрали 76 очков и занимают 6-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет предпоследним в Западной конференции — 39 очков.