«Оттава» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на своем льду выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Пингвинз» потерпели третье поражение подряд. «Сенаторз» прервали свою неудачную серию из 7 поражений.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Питтсбург» с 65 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке — 56 очков.