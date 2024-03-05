Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сравнялся с Кучеровым

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:0).

Теперь у Маккиннона 105 (39+66) очков — ровно столько же, сколько и у Никиты Кучерова. Россиянин забросил 38 шайб и сделал 67 результативных передач в нынешнем регулярном чемпионате.

Кучеров и Маккиннон делят первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ-2023/24.

Третью строчку занимает нападающий Коннор Макдэвид, у которого 97 (23+74) очков в 57 матчах.