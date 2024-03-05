Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сравнялся с Кучеровым
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:0).
Теперь у Маккиннона 105 (39+66) очков — ровно столько же, сколько и у Никиты Кучерова. Россиянин забросил 38 шайб и сделал 67 результативных передач в нынешнем регулярном чемпионате.
Кучеров и Маккиннон делят первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ-2023/24.
Третью строчку занимает нападающий Коннор Макдэвид, у которого 97 (23+74) очков в 57 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|60
|26
|34
|66
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Нью-Джерси
|61
|30
|31
|64
|7
|Питтсбург
|59
|27
|32
|62
|8
|Коламбус
|61
|21
|40
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|88
|2
|Бостон
|63
|36
|27
|86
|3
|Торонто
|61
|35
|26
|78
|4
|Детройт
|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|62
|29
|33
|62
|7
|Монреаль
|61
|23
|38
|56
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|60
|39
|21
|83
|2
|Даллас
|63
|37
|26
|83
|3
|Колорадо
|63
|38
|25
|81
|4
|Нэшвилл
|62
|35
|27
|72
|5
|Сент-Луис
|61
|32
|29
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|61
|25
|36
|55
|8
|Чикаго
|62
|15
|47
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|63
|39
|24
|85
|2
|Эдмонтон
|59
|37
|22
|76
|3
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|4
|Лос-Анджелес
|60
|31
|29
|72
|5
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|6
|Сиэтл
|61
|27
|34
|65
|7
|Анахайм
|61
|22
|39
|47
|8
|Сан-Хосе
|60
|15
|45
|36
Результаты / календарь
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8.03
9.03
10.03
|5.03
|03:00
|
Торонто – Бостон
|1 : 4
|5.03
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|1 : 2 Б
|5.03
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|2 : 4
|5.03
|03:00
|
Коламбус – Вегас
|6 : 3
|5.03
|05:00
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 0
|5.03
|05:30
|
Калгари – Сиэтл
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|63
|105
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|97
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|62
|44
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|58
|43
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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