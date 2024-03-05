«Колорадо» всухую разгромил «Чикаго», Маккиннон набрал 4 очка

«Колорадо» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Нападающий хозяев Нэйтан Маккиннон забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Также у «Эвеланш» забили Джонатан Друэн, Кэйл Макар и Зак Паризе.

«Колорадо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 81 очком в 63 матчах.

«Чикаго» занимает последнюю, 16-ю строчку с 35 очками в 62 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Чикаго» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 38 (Тэйвз, Макар), 12:31 — 1:0. Друэн — 11 (Колтон, Жирар), 17:22 — 2:0. Макар — 14 (Маккиннон, Рантанен), 32:38 — 3:0. Паризе — 4 (Джонс, Маккиннон), 37:38 — 4:0. Маккиннон — 39 (бол., Друэн, Лехконен), 55:35 — 5:0.

Вратари: Аннунен — Мразек.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 37 (12+14+11) — 36 (15+8+13).

5 марта. Денвер. Ball Arena.