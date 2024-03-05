Кузьменко в матче с «Сиэтлом» оформил дубль

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

28-летний россиянин забросил шайбу на 48-й минуте и сделал счет 2:3. Также он забил первый гол «Флэймз».

На данный момент на счету Кузьменко 27 (13+14) очков в 53 матчах сезона.