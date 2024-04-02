Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров сравнялся с Маккинноном

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:4).

Таким образом, 30-летний россиянин набрал 127 (42+85) очков и сравнялся с форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном в списке лучших бомбардиров сезона. У Маккинона также 127 (47+80) очков.

На третьем месте идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 126 (29+97) очков. Форварда «Рейнджерс» Артемий Панарин со 108 (44+64) очками — на четвертой строчке.