«Филадельфия» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в овертайме проиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

У «Флайерз» отличились Ноа Кейтс, Трэвис Санхейм и Морган Фрост. За «островитян» шайбы забросили Мэтт Мартин, Бо Хорват, Андрес Ли и Брок Нельсон.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте