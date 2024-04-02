Самсонов одержал свою 100-ю победу в карьере в НХЛ

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов сделал 26 сейвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:4). Самсонов одержал свою 100-ю победу в карьере в лиге.

Для достижения этой отметки ему понадобилось 167 матчей. Только два действующих вратаря достигли 100 побед быстрее: Игорь Шестеркин (159 матчей) и Мэтт Мюррей (166).

27-летний Самсонов в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Торонто» 36 матчей, из которых 3 провел на ноль, отражая в среднем 89,2 процента бросков за игру.