Новый Гашек. Голкипер «Ванкувер» невероятным образом лишил Панарина гола

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ).

Однако у россиянина была еще одна отличная возможность отличиться. Он нанес серию бросков из выгодной позиции, но так и не смог пробить голкипера «Кэнакс» Татчера Демко.

Вратарь даже потерял клюшку и блин, но все равно не позволил россиянину отличиться. Последний бросок Панарина он умудрился отбить коньком в воздухе, когда уже лежал на животе.