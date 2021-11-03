Новый Гашек. Голкипер «Ванкувер» невероятным образом лишил Панарина гола
09:29
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ).
Однако у россиянина была еще одна отличная возможность отличиться. Он нанес серию бросков из выгодной позиции, но так и не смог пробить голкипера «Кэнакс» Татчера Демко.
Вратарь даже потерял клюшку и блин, но все равно не позволил россиянину отличиться. Последний бросок Панарина он умудрился отбить коньком в воздухе, когда уже лежал на животе.
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