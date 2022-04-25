Челльгрен о падении Овечкина: «Я не хотел нанести травму, надеюсь, с ним все в порядке»

Голкипер «Торонто» Эрик Челльгрен поделился мнением о травме капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б).

«Я думаю, что он врезался в мою клюшку и споткнулся об нее. Я не собирался ставить ему подножку, и я надеюсь, что с ним все в порядке. Очевидно, он был расстроен. Я не хотел сбить его с толку. Я не хотел нанести травму, поэтому я надеюсь, что с ним все в порядке», — цитирует Челльгрена сайт НХЛ.

36-летний россиянин ударился плечом об борт после падения на лед в начале третьего периода и не смог продолжить встречу.

В текущем сезоне Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.