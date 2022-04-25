Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов — шестой, Стэмкос выбил Панарина из топ-10
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (5:4 ОТ).
Благодаря этому результату российский форвард закрепился на шестой строчке в списке бомбардиров чемпионата, опережая форварда «Калгари» Мэттью Ткачака на два очка и отставая от Остона Мэттьюса из «Торонто» на один балл.
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос набрал 4 (2+2) очка в игре против «Флориды» (8:4), что позволило ему обойти Артемия Панарина и еще двух хоккеистов и подняться на восьмое место в таблице.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 118 очков (43+75) в 78 матчах
1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 115 (30+85) в 78 матчах
3. Джонни Годро («Калгари») — 111 (39+72) в 79 матчах
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 108 (55+53) в 78 матчах
5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 104 (58+46) в 72 матчах
6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 103 (45+58) в 78 матчах
7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 101 (40+61) в 79 матчах
8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — 97 (37+60) в 78 матчах
9. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (35+62) в 71 матче
10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 96 (30+66) в 77 матчах
11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 74 матчах
...15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 77 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|52
|28
|112
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|80
|45
|35
|101
|4
|Вашингтон
|79
|44
|35
|100
|5
|Айлендерс
|79
|35
|44
|80
|6
|Коламбус
|79
|36
|43
|79
|7
|Нью-Джерси
|79
|27
|52
|62
|8
|Филадельфия
|79
|25
|54
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|79
|57
|22
|120
|2
|Торонто
|80
|52
|28
|111
|3
|Тампа-Бэй
|79
|49
|30
|106
|4
|Бостон
|79
|49
|30
|103
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|80
|31
|49
|72
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|79
|55
|24
|116
|2
|Миннесота
|79
|51
|28
|109
|3
|Сент-Луис
|80
|49
|31
|109
|4
|Нэшвилл
|79
|44
|35
|94
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|79
|46
|33
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|79
|42
|37
|90
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|79
|32
|47
|76
|7
|Анахайм
|80
|30
|50
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|25.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|3 : 5
|25.04
|02:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|4 : 8
|25.04
|02:00
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 4 Б
|25.04
|02:00
|
Виннипег – Колорадо
|4 : 1
|25.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 5 ОТ
|25.04
|03:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|3 : 6
|25.04
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|4 : 5 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|118
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|79
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19