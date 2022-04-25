Капризов идет на шестом месте в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (5:4 ОТ).

Благодаря этому результату российский форвард закрепился на шестой строчке в списке бомбардиров чемпионата, опережая форварда «Калгари» Мэттью Ткачака на два очка и отставая от Остона Мэттьюса из «Торонто» на один балл.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос набрал 4 (2+2) очка в игре против «Флориды» (8:4), что позволило ему обойти Артемия Панарина и еще двух хоккеистов и подняться на восьмое место в таблице.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 118 очков (43+75) в 78 матчах

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 115 (30+85) в 78 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 111 (39+72) в 79 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 108 (55+53) в 78 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 104 (58+46) в 72 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 103 (45+58) в 78 матчах

7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 101 (40+61) в 79 матчах

8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — 97 (37+60) в 78 матчах

9. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (35+62) в 71 матче

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 96 (30+66) в 77 матчах

11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 74 матчах

...15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 77 матчах