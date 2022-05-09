Голкипер «Колорадо» Кемпер пропустит четвертый матч серии с «Нэшвиллом»

Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер не сможет принять участие в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла». Он не до конца восстановился после повреждения глаза, которое получил в прошлой встрече, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Место в ворота «Эвеланш» займет Павел Францоуз. Его сменщиком будет Юстус Аннунен.

31-летний Кемпер получил травму в конце первого периода третьей встречи с «Предаторз», когда клюшка форварда Райана Джохансена прошла сквозь маску вратаря.

Четвертый матч серии пройдет 10 мая в Нэшвилле и начнется в 04.30 мск.