Генеральный менеджер «Сан-Хосе» прокомментировал продление контракта с Барабановым

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Сан-Хосе» Джо Уилл прокомментировал решение продлить контракт с нападающим Александром Барабановым.

«Александр провел очень хороший первый полный год в НХЛ, показав, что он стабильно набирает очки и является хорошим плеймейкером. У него есть потенциал, чтобы добиться прогресса», — цитирует Уилла сайт «Шаркс».

27-летний нападающий подписал соглашение с «Акулами» на два года. Среднегодовая зарплата россиянина составит 2,5 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Барабанов набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 4» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.