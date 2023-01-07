Голкипер «Коламбуса» Тарасов рассказал о разговоре с Овечкиным во время матча

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов рассказал о разговоре с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным во время матча.

«В прошлом году играли против «Вашингтона», это была моя вторая игра в НХЛ. Когда [Александр] Овечкин забил мне и была рекламная пауза, я поехал к своей скамейке попить воды. В этот момент он проезжал и так в шутку сказал, что, мол, сейчас еще одну забью. Я ответил, что нет, но в итоге вроде он не забил», — цитирует Тарасова ТАСС.

В этом сезоне Тарасов провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 2 победы.