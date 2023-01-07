НХЛ: «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», «Баффало» — «Миннесота» и другие матчи 7 и 8 января
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.
7 января
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (21.00)
8 января
«Коламбус» — «Каролина» (00.00)
«Баффало» — «Миннесота» (03.00)
«Монреаль» — «Сент-Луис» (03.00)
«Оттава» — «Сиэтл» (03.00)
«Торонто» — «Детройт» (03.00)
«Эдмонтон» — «Колорадо» (06.00)
«Вегас» — «Лос-Анджелес» (06.00)
«Сан-Хосе» — «Бостон» (06.30)
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
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Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3
|7.01
|03:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 3
|7.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|7.01
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|2 : 0
|7.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 1
|7.01
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|7.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
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