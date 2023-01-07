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Сегодня, 20:00

НХЛ: «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», «Баффало» — «Миннесота» и другие матчи 7 и 8 января

Галина Глазко
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.

7 января

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (21.00)

8 января

«Коламбус» — «Каролина» (00.00)

«Баффало» — «Миннесота» (03.00)

«Монреаль» — «Сент-Луис» (03.00)

«Оттава» — «Сиэтл» (03.00)

«Торонто» — «Детройт» (03.00)

«Эдмонтон» — «Колорадо» (06.00)

«Вегас» — «Лос-Анджелес» (06.00)

«Сан-Хосе» — «Бостон» (06.30)

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7.01 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 2 : 3
7.01 03:00
Детройт – Флорида
 2 : 3
7.01 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 4 : 2
7.01 04:30
Чикаго – Аризона
 2 : 0
7.01 05:00
Калгари – Айлендерс
4 : 1
7.01 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
7.01 21:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
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