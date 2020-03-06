Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину»

«Филадельфия» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Харрикейнз» потерпели четвертое поражение кряду. «Флайерз» выиграли восьмую встречу подряд.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голом и был признан второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Каролина» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Проворов — 13 (Лотон, Грант), 18:23 — 1:0. Раффль — 8 (Питлик, Лотон), 29:34 — 2:0. Уильямс — 4 (Стаал, Макгинн), 42:55 — 2:1. Обе-Кубель — 7 (Томпсон), 44:28 — 3:1. Кутюрье — 22 (Ворачек, Жиру), 44:54 — 4:1.

Вратари: Харт — Неделькович.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 32 (9+12+11) — 29 (7+7+15).

Наши: Проворов (21.53/3/+3) — Свечников (17.03/2/-1).

6 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.