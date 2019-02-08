Гол Дадонова помог "Флориде" обыграть "Питтсбург"

"Флорида" на своем льду обыграл "Питтсбург"​ в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время завершилось ничьей, а на 5-й минуте овертайма защитник Майкл Мэтсон забросил победную шайбу.

Российский нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов отметился голом. Для него это 19-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин пропутил встречу из-за травмы.

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Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Питтсбург" - 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Дадонов - 19 (бол., Матесон, Брассар), 5:22 - 1:0. Маккэн - 9 (мен., Летанг, Дюмулин), 33:51 - 1:1. Сивиур - 4 (Барков, Шихан), 37:32 - 2:1. Петтерссон - 1 (Летанг, Гюнтцель), 48:17 - 2:2. Матесон - 5 (Юбердо, Барков), 64:14 - 3:2.

Вратари: Луонго - Десмит.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 42 (11+16+11+4) - 31 (6+13+11+1).

Наши: Дадонов (17.43/4/-1) - -.

8 февраля. Майами. BB&T Center.