Каменский надеется, что Овечкин примет участие в Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на то, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

«Во-первых, его рекордам способствуют: семья, близкие, друзья, которые помогают Овечкину и поддерживают его. Саша сам любит хоккей, любит забивать голы и очень много времени над этим работает. Естественно, Овечкин будет стараться, в первую очередь, приносить пользу команде, а потом и улучшать свою статистику. Думаю, Александр вполне сможет стать первым по набранным очкам по итогам сезона. Будем надеяться, что сможет принять участие в Олимпиаде-2026. Я думаю, что цель у него такая есть, раз сейчас не получилось. А когда Овечкин идет к цели, он ее добивается», — сказал Каменский «СЭ».

19 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 ОТ) 36-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Теперь на счету российского хоккеиста 55 (27+28) очков в 40 матчах, он опередил форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, у которого 54 (26+28) очка в 35 играх.