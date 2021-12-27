Главный тренер «Вегаса» сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур сдал положительный тест на коронавирус. Он был включен в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Update: Head Coach Pete DeBoer & forward Brett Howden are unavailable due to COVID-19 protocol. #VegasBorn — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) December 27, 2021

Ранее лига отсрочила возобновление регулярного чемпионата с 28 на 29 декабря из-за коронавируса.

Таким образом, всего в декабре из-за пандемии лига отложила 67 игр.