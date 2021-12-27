Главный тренер «Вегаса» сдал положительный тест на коронавирус
21:12
Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур сдал положительный тест на коронавирус. Он был включен в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее лига отсрочила возобновление регулярного чемпионата с 28 на 29 декабря из-за коронавируса.
Таким образом, всего в декабре из-за пандемии лига отложила 67 игр.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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